 

Арахамия об эскалации вокруг Украины: Я думаю, сейчас идет попытка сделать новый договор коллективной безопасности

15.02.2022, 0:18, Новости дня
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“Я думаю, это мое личное мнение, что сейчас идет большая попытка сделать новый договор коллективной безопасности и Украина – лучшая площадка, вокруг… Ну, надо же сделать сначала какую-то “зраду”, а потом победу. И вот Украина сейчас очень вовремя случилась. Между США, Россией, Европой – вы же видите – по “Северному потоку – 2″ много пошло реакций негативных, а у них были гарантии, что они введут. И пошли не контролированные волны политические”, – заявил он, комментируя публикации в западных СМИ о российской угрозе. 

Арахамия упомянул выборы президента Франции, запланированные на апрель и выборы в Палату представителей США, которые должны состояться в ноябре. 

“Тут и политика и геополитика. И мы тут просто – Украина всегда была транзитной страной, а теперь все эти промежуточные проблемы мы на себя абсорбировали”, – пояснил нардеп. 

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Представители украинской власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11–12 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику. 14 февраля он сказал, что Украинское государство “сильно как никогда”, а руководство страны готовит “достойные ответы на все возможные агрессивные действия”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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