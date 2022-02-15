Нардеп из “Слуги народа” Алексейчук говорит, что он в Киеве, а не за границей. По данным СМИ, в Украину вернулись пять парламентариев

“За моей спиной стены Офис Президента Украины и сейчас мы вместе с коллегами идем на встречу фракции “Слуга Народа” с президентом Владимиром Зеленским. Несмотря на разные сообщения в СМИ, мы с коллегами готовы работать в режиме 24/7 и собраться на заседание парламента в любое время”, – написал он.

https://www.facebook.com/sluganarodu.aliksiichuk.154/videos/675674943874153/

Ранее “Украинская правда” со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщала, что за границей находятся 23 народных депутата, в том числе Алексейчук.

Позже издание уточнило, что по состоянию на 20.00 14 февраля, в Украину вернулись пять парламентариев, в том числе Алексейчук, Вадим Новинский, Ярослав Железняк, Роман Иванисов, Александр Пузанов и Сергей Нагорняк. А Федор Христенко из “Оппозиционной платформы – За жизнь” вылетел из Украины в ОАЭ.

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила “Украинская правда”.

Служба безопасности Украины утром 14 февраля заявила, что страна столкнулась с беспрецедентными попытками нагнетания паники, “распространения фейков и искажения реального положения вещей”. В спецслужбе отметили, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ и заявлениях некоторых украинских политиков, которые распространяют нарративы российской пропаганды.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

14 февраля на брифинге в Киеве Зеленский призвал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на родину в течение ближайших суток. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что состоянию на вечер 14 февраля находятся за границей 23 народных депутата Украины.

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