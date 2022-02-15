Это не выглядит неряшливо: спорная тенденция сочетания платья и брюк возвращается весной 2022 года

Двадцать лет назад для моды было характерно смешение разных стилей. Тогда женщины могли носить самые причудливые комбинации и чувствовать себя при этом на удивление уверенно. В начале 2000-х появился такой модный тренд, как сочетание платья и брюк. Это спорная тенденция, и многим она кажется странной. Какое-то время такой наряд носили большинство женщин, которые привыкли следовать моде, но в дальнейшем такие комплекты стали считаться безвкусными и даже неряшливыми. Весной 2022 года это сочетание вновь выходит на передний план.

О тренде

Самым запоминающимся из необычных трендов 2000-х годов является сочетание платья и брюк. Тенденция появилась буквально в считаные мгновения и какое-то время была очень популярной. Знаменитости выходили в таком наряде даже на красные дорожки.

Красивое платье тогда чаще всего сочеталось с расклешенными джинсами, но эти два творения вместе не создавали гармоничного образа. Тенденция вскоре себя изжила, и на смену эксцентричным образам пришли изящные.

Несколько лет назад дизайнеры попытались возродить этот забытый тренд, и у некоторых это получилось, но настоящим модным направлением так и не стало. Однако вместе с весенними трендами этот ранее популярный стильный лук вернулся, но теперь в более женственном и шикарном варианте, чем это было раньше.

Вариант от-кутюр

Первым этот тренд появился на модных подиумах. При этом брюки, надетые под платье, совершенно не кажутся неряшливыми, а цвета, фасоны и материалы гармонируют друг с другом. Большим фаворитом стали брюки с золотым блеском и вечерний топ с эффектным вырезом.

С джинсами

Этот модный тренд с джинсами совсем необязательно будет смотреться неряшливо. Однако в этом случае лучше, если платье будет больше похоже на тунику или длинную рубашку.

С клетчатым платьем и водолазкой

Плотное клетчатое платье прекрасно дополняется брюками и водолазкой. Таким образом шикарный многослойный комплект превосходно раскрывает себя.

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Монохромная композиция

Эту монохромную композицию никак нельзя назвать неаккуратной. Правильное сочетание цветов и стилей делает образ невероятно элегантным.

Образ певицы Хейли Стайнфелд

Смелые модницы могут попробовать такое же сочетание, как у Хейли Стайнфелд. Певица скомбинировала свое цветочное платье с парой подходящих костюмных брюк. Сборка на платье – это безусловно огромный успех. Хейли смотрится очень женственно в наряде и в то же время разрушает привычные формы.