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Инструкция по выбору золотых серег с бриллиантам

15.02.2022, 9:55, Рекомендуем
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Украшения помогают даже самый скромный образ превратить в роскошный и впечатляющий. Об этом знает каждая представительница прекрасного пола в независимости от возраста. Знают об этом и мастера ювелирного искусства, создавая самые разнообразные и неповторимые дизайны.

серьги с бриллиантами

Особенное место в сердце каждой красавицы занимают золотые серьги с бриллиантами, восхищающие своим элегантным блеском. По мнению экспертов Злато такие драгоценности способны творить с образом настоящие чудеса, подчеркивая достоинства своей обладательницы.

Параметры выбора украшений с камнями на ухо

Многие дамы выбирают украшения, руководствуясь собственными предпочтениями. И это правильно, ведь только тот аксессуар, который действительно нравится, может преображать и вдохновлять. Однако, чтобы выбор прошел намного проще стилисты рекомендуют воспользоваться установленными шагами:

  • Определить цвет благородного металла. Бриллианты очаровательно блестят в оправе из белого, красного, розового, желтого и даже комбинированного золота. Цвет сплава выбирают по индивидуальным предпочтениям, так как каждый обладает достойными характеристиками. Для более простого определения не лишним будет рассмотреть содержимое ювелирной шкатулки и определить основной цвет украшений. Такой шаг поможет в дальнейшем включать серьги с бриллиантом в ансамбли.
  • Выбрать тип замка. Ассортимент драгоценностей предлагает разные варианты фиксации, от которых во многом зависит общий стиль аксессуара. Самыми универсальными считаются гвоздики, самыми популярными – изделия с английским замком. К тому же такая застежка еще и очень удобна.
  • Подобрать дизайн. На выбор оформления драгоценностей влияет место назначения. Если серьги с бриллиантами планируется носить в качестве постоянного аксессуара, то стоит обратить внимание на простые и комфортные модели. Но если украшение выбирается на важное мероприятие, вечерний выход или светский раут, то ограничивать себя не стоит. В ночное время очень ярко и броско смотрятся модели с камнями разного оттенка.

Выбирая серьги с бриллиантами не стоит забывать и об возрасте красавицы. Дело в том, что большие камни на ушке юной красавицы выглядят нелепо. Чтобы не разочароваться от эффекта для юных леди стоит выбирать простые модели с камнями небольшого размера. Такие дизайны часто считаются классическими. А для дам в возрасте уже не существует таких ограничений. Совсем наоборот, чем старше женщина. Тем массивней камни она должна иметь. При таком выборе блеск минералов сможет подчеркнуть ее благородство и элегантность.

золотые серьги с бриллиантами

По мнению стилистов zlato основными критериями выбора сережек с бриллиантами являются также место назначения, размер и форма камня, стоимость изделия. Выбирать украшения эксперты рекомендуют внимательно, представляя их в своем образе.




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