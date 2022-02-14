Решение Беглова расширить сеть МФЦ может быть выгодно чиновникам Смольного

Шесть новых многофункциональных центров (МФЦ) появятся в Петербурге до конца 2022 года. Об этом в эфире «Радио России» заявил губернатор Александр Беглов.

«Город приступил к расширению сети. Новый МФЦ открылся на улице Орджоникидзе в Московском районе. До конца года откроем еще шесть таких центров», – сказал чиновник.

В своем обращении градоначальник отметил, что 8 февраля новый МФЦ открылся на улице Орджоникидзе, в доме 31. Сегодня спектр услуг таких центров позволяет обслуживать любые интересы горожан.

Стоит добавить, что в Петербурге временами под размещение МФЦ предоставляют помещения организаций, которые тем или иным образом связаны с чиновниками Смольного. Так, в середине 2021 года центр открылся на базе частного предприятия «Ленполиграфмаш», в которой 31,25% активов принадлежат главе Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Кириллу Соловейчику.

Источник: live24.ru