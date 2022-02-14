В УЕФА назвали минимальную цену билетов на финал ЛЧ в Петербурге

Сама низкая стоимость билета на финальный матч футбольной Лиги чемпионов, который состоится в Петербурге в 2022 году, составит порядка 6 тыс. рублей, сообщила пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

«УЕФА решил сохранить цены на билеты четвертой категории (6 тыс. рублей) и третьей категории (более 15 тыс. рублей) на следующие три финала Лиги чемпионов в 2022, 2023 и 2024 году в соответствии с ценами, действующими с 2020 года. УЕФА полностью осведомлен о текущей инфляционной ситуации и, в частности, о билетах на спортивные мероприятия, цены на которые значительно выросли за последние несколько лет», – цитирует сообщение организации ТАСС.

Финал Лиги чемпионов пройдет в Петербурге 28 мая 2022 года. Игра главного клубного турнира Европы пройдет на домашнем стадионе «Зенита» – «Газпром-Арене».

Ранее в УЕФА сообщали, что опубликованная в СМИ информация о стоимости билетов на финал ЛЧ в Петербурге не соответствует действительности.