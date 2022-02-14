 

Министр обороны Украины не увидел оснований для введения военного положения

14.02.2022, 23:46, Новости дня
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Нет никаких оснований для введения на Украине правового режима военного положения, сообщил глава минобороны страны Алексей Резников.

Резников подчеркнул, что такой шаг не может быть предпринят «только ради того, чтобы урегулировать или нормировать медийную атмосферу и пространство». Он выразил уверенность, что страна «переживет этот кризис», который «в первую очередь, действительно, носит информационный характер». Как подчеркнул министр, «военное положение вводится, если наступает непосредственно агрессия в качестве уже вторжения». Резников надеется, что «вторжения не произойдет, и потому все будет хорошо», передает ТАСС со ссылкой на ICTV.

Он заявил, что в данный момент нет необходимости «собирать чемодан и куда-то ехать». Министр обороны не верит в сценарий атаки на Киев, так как она «возможна только с севера», из Белоруссии, с которой у Украины «1 тыс. километров границы», причем около 750 км – «это болота, чащи, очень сложный рельеф». По его словам, «не в каждом месте в принципе легко пересечь эту границу, и они находятся не над Киевом, а ближе к польской границе». Он назвал такой «апокалиптический сценарий» глупостью, передает РИА «Новости».

Напомним, США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.



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