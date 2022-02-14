Зеленский показал украинцам жену, чтобы их успокоить

Украинский президент Владимир Зеленский записал видео с женой Еленой. Видео записано после того, как появились сообщения об отъезде его семьи с Украины.

Зеленский на видео заявил: «Всем добрый вечер. 14 февраля 2022 года. Снимаем это видео с женой не просто так. Очень важно сейчас показать всем, что мы вместе, мы дома, мы на Украине». Зеленская поздравила всех с Днем влюбленных. Она призвала украинцев любить друг друга и свою страну. Видео записано после появления слухов об отъезде семьи Зеленского из страны, передает РИА «Новости».

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, стало известно, что украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию Украины чартерными рейсами. Кроме того, целый ряд стран сообщил, что вывозит своих дипломатов, власти этих государств призвали своих граждан также покинуть Украину.