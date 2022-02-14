Зеленский – украинцам: Сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг тьма. Но завтра снова взойдет солнце

Президент во второй раз за день призвал бизнесменов, которые уехали в последнее время из Украины, вернуться в страну в течение суток.

“Ваша сила не в ваших деньгах и самолетах, а в гражданской позиции, которую вы можете проявить. Вернитесь к своим людям и стране, благодаря которым вы получили свои заводы и состояние. Сегодня каждый проходит тест на гражданина Украины. Пройдите его достойно. Пусть все поймут, для кого Украина действительно Родина, а для кого просто площадка для денег”, – сказал Зеленский.

С таким же призывом он обратился к представителям государства, которые находятся за границей.

“Вам народ Украины доверил не только руководить государством, но и защищать его. Это ваша прямая обязанность в такой ситуации – быть вместе с нами, с украинским народом. Я сейчас предлагаю вам в течение 24 часов вернуться на Родину и стать бок о бок с украинской армией, дипломатией и народом”, – подчеркнул глава государства.

Зеленский заявил, что важным фронтом защиты государства также является объективное освещение ситуации украинскими СМИ.

“Работайте на Украину, а не на сбежавших. От вашей честной позиции сегодня зависит судьба страны”, – обратился он к журналистам.

Президент высказал уверенность в Вооруженных Силах Украины и подчеркнул – военнослужащие должны чувствовать поддержку, сплоченность и единство нации. Президент объявил 16 февраля – день, который в СМИ называли датой вторжения, – Днем единения.

“Сегодня – не просто День влюбленных. День влюбленных в Украину. Мы верим в свои силы и продолжаем вместе строить наше будущее. Потому что нас объединяет любовь к Украине, единственной и неповторимой. И любовь восторжествует. Да, сейчас вам, возможно, кажется, что вокруг тьма. Но завтра снова взойдет солнце над нашим мирным небом”, – резюмировал Зеленский.

ВИДЕОВидео: Офіс Президента України / YouTube

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Представители украинской власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11–12 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику. 14 февраля он сказал, что Украинское государство “сильно как никогда”, а руководство страны готовит “достойные ответы на все возможные агрессивные действия”.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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