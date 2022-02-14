 

Посольства стран ЕС продолжают работу в Киеве – глава представительства Евросоюза

14.02.2022, 23:33, Новости дня
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“Полная поддержка Украины в этой ситуации военного, экономического и психологического давления России. Все посольства стран-членов ЕС продолжают действовать в Киеве”, – написал он.

Thank you @DmytroKuleba for meeting the Ambassadors of EU Member States this afternoon. Full support to Ukraine in this situation of the military, economic, psychological pressure by Russia. All EU Member States’ Embassies continue to operate in Kyiv. pic.twitter.com/y3F9BzyrrT

— Matti Maasikas (@MattiMaasikas) February 14, 2022

Контекст:

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

В то же время украинские власти считают, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

Американские дипломаты, которые остаются в Украине, переезжают работать во Львов. Решение о переезде было принято срочно в качестве ответа на изменение оценок ситуации с безопасностью. Переезд, по данным источника “Украинской правды”, происходил 13 февраля. 

14 февраля Зеленский на совместном брифинге с канцлером Германии Олафом Шольцем в Киеве назвал большой ошибкой переезд посольств западных стран из Киева во Львов или другие города на западе страны. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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