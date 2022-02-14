Украинское небо открыто, черноморские порты работают штатно – Кубраков

“Украинское небо открыто, порты в Черном море работают в штатном режиме – продолжаем обеспечивать стабильную работу инфраструктурной отрасли. Я понимаю, какое серьезное эмоциональное давление оказывают новости в медиапространстве”, – написал он.

Министр отметил, что “о блокаде портов Черного моря пока речь не идет”.

“Сейчас как никогда важно верить в способность государства оперативно реагировать на потенциальные угрозы и последовательно придерживаться поставленных целей. […] Мой месседж всем украинцам – сейчас как никогда важно выкладываться по полной, каждый на своем месте. Только так мы покажем врагу, что на этой земле его не ждут”, – заявил Кубраков.

В качестве доказательств своей информации он опубликовал данные сервисов отслеживания движения воздушных и морских судов.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/2058103987694519

14 февраля украинский бизнесмен Андрей Ставницер сообщил в Facebook, что из порта Южный в Одесской области новым путем в обход закрытой из-за российских учений акватории успешно прошло первое судно класса Panamax с зерном. Его осадка составляет почти 13 метров.

“Хрен вам, а не блокаду украинских портов”, – заявил Ставницер.

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/10159296118657572

Контекст:

8 февраля Россия начала близ границ с Украиной сухопутные и морские маневры, отмечает “Русская служба BBC”. Учения проходят на 15 военных полигонах в восьми российских регионах, в оккупированных грузинских регионах Абхазия и Южная Осетия и в оккупированном Крыму. “Интерфакс” отмечал, что шесть десантных кораблей Балтийского и Северного флотов РФ отправились из Средиземного моря в Черное для участия в учениях.

9 февраля стало известно, что Россия из-за ракетных и артиллерийских стрельб перекроет значительные части акваторий Черного и Азовского морей и не оставит возможности прохода торговых судов.

Пресс-секретарь отряда морской охраны Госпогранслужбы Украины Наталья Гуменюк отметила, что перекрытие отдельных районов моря для военных учений стало практикой. “Что касается России, это практика классической гибридной войны, когда перекрывают крупные районы моря для проведения учений или занятий боевой подготовкой”, – сказала Гуменюк.

В командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины 10 февраля сообщили, что Россия объявила районы Азовского и Черного морей “опасными для плавания” на период с 13-го по 19 февраля “из-за учений”. “Военно-морские силы ВСУ готовы к развитию любых сценариев и провокаций, к защите страны по морскому направлению”, – добавили в командовании.

Министр обороны Украины Алексей Резников 10 февраля назвал перекрытие акваторий Азовского и Черного морей “для учений” “тактикой ползучей оккупации моря”.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с решением о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений.

10 февраля появилась информация, что Россия известила Украину об отмене перекрытия части акватории Азовского моря. 11 февраля Гуменюк подтвердила это сообщение в комментарии “Укринформу”.

Украина обратилась в ООН в связи с морскими действиями России.

“Украерорух” из-за российских учений рекомендовал авиакомпаниям избегать полетов над открытыми водами Черного моря с 14-го по 19 февраля.

13 февраля нардеп от “Европейской солидарности” Алексей Гончаренко со ссылкой на собственные источники сообщил, что одна из крупнейших страховых британских компаний разослала уведомления о прекращении с вечера 14 февраля страховки гражданских самолетов, которые находятся в воздушном пространстве Украины. В связи с этим, заявил нардеп, воздушное движение в Украине может быть приостановлено.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сказал Reuters, что информация о закрытии воздушного пространства – “нонсенс” и “сама Украина не видит смысла” в таком закрытии.

В Мининфраструктуры заявили, что небо над Украиной остается открытым, а государство работает над упреждением рисков для авиаперевозчиков. В ведомстве признали, что на рынке страхования есть колебания и из-за этого у некоторых перевозчиков возникли сложности.

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