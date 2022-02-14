 

Аналитик “Народной дипломатии” Простаков: даже возложение цветов Петру I обернулось для Беглова критикой

14.02.2022, 23:30, Новости дня
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Почти все действия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова становятся объектом критики со стороны жителей города, отметил эксперт фонда “Народная дипломатия” Сергей Простаков.

Он напомнил, как градоначальник 8 февраля в день смерти Петра I возложил цветы на его могилу. Однако петербуржцы в Сети указали, что Беглов сделал это пафосно и весьма неуместно, поскольку взял с собой за компанию спикера городского Заксобрания Александра Бельского, а всю церемонию они провели на камеры телеканалов.

«Беглов постепенно попадает в ситуацию пиар-цугцванга. Любое его действие в свете в общем-то не самых страшных, но сильно раздражающих и почему-то не решающихся властью проблем становится объектом критики. При этом непрофессионализм пиар-сопровождения главы Санкт-Петербурга усугубляет ситуацию», – объяснил свою позицию эксперт.

Даже возложение цветов обернулось для градоначальника жесткой критикой со стороны горожан, подчеркнул аналитик. В социальных сетях стали распространять выражение, что Петр I построил город на болоте, а Беглов его уничтожает.



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