Встретить своего человека – Личное мнение
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В последнее время жена футболиста Тарасова такой бред несёт, что мне за неё — как-то неловко.
Фото: Соцсети
Видимо, в бочке мёда её счастливого в Инстаграме брака — не ложка дёгтя, а целый КАМАЗ.
Так сегодня, рассуждая о любви, Костенко заявила дословно следующее:
Встретить своего человека- это несложно. Сложно не упустить. Сложно понять, что это он. Особенно после масштабного и жёсткого предательства.
По логике Насти, своего человека нужно не упустить, и это — сложно. То есть ты его встретила, он всеми силами от тебя уворачивается, выскальзывает из рук, пытается сбежать. Твоя же задача — в том, чтобы его не упустить.
Держи крепче! А вырвался — не щёлкай клювом: догоняй быстрее!
Ну, ок: догнала, ухватила за штанину, еле дотащила до ЗАГСа. Узаконились.
А потом — херакс! — и на тебе: «масштабное и жёсткое предательство» в пятак прилетело.
Но ты, милочка, не сдавайся. Да, после такого — действительно сложно понять, что это — он: твой человек. А ты постарайся! Ты же не пальцем делана!
Не упусти! Пойми! Прости! И, на всякий случай, снова роди — второго, третьего, четвёртого. Ну, чтобы союз был крепче.
Бедная Настя. Вляпалась она, конечно, в жир ногами, причём по самые брови.
Приходилось в жизни держаться за не самого лучшего мужика? А, может, и сейчас держитесь? И как оно?
Я вас слушаю очень внимательно.
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Источник: Лена Миро
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