 

Встретить своего человека – Личное мнение

14.02.2022, 23:24, Разное
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В последнее время жена футболиста Тарасова такой бред несёт, что мне за неё — как-то неловко.


Фото: Соцсети

Видимо, в бочке мёда её счастливого в Инстаграме брака — не ложка дёгтя, а целый КАМАЗ.

Так сегодня, рассуждая о любви, Костенко заявила дословно следующее:

Встретить своего человека- это несложно. Сложно не упустить. Сложно понять, что это он. Особенно после масштабного и жёсткого предательства.

По логике Насти, своего человека нужно не упустить, и это — сложно. То есть ты его встретила, он всеми силами от тебя уворачивается, выскальзывает из рук, пытается сбежать. Твоя же задача — в том, чтобы его не упустить.

Держи крепче! А вырвался — не щёлкай клювом: догоняй быстрее!

Ну, ок: догнала, ухватила за штанину, еле дотащила до ЗАГСа. Узаконились.

А потом — херакс! — и на тебе: «масштабное и жёсткое предательство» в пятак прилетело.

Но ты, милочка, не сдавайся. Да, после такого — действительно сложно понять, что это — он: твой человек. А ты постарайся! Ты же не пальцем делана!

Не упусти! Пойми! Прости! И, на всякий случай, снова роди — второго, третьего, четвёртого. Ну, чтобы союз был крепче.

Бедная Настя. Вляпалась она, конечно, в жир ногами, причём по самые брови.

Приходилось в жизни держаться за не самого лучшего мужика? А, может, и сейчас держитесь? И как оно?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро



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