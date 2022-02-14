 

Как прожить дольше: доктор Меган Росси поделилась простым диетическим советом

14.02.2022, 23:23, Разное
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Питание играет большую роль в жизни человека, прямо влияя на его здоровье. При более масштабном рассмотрении можно связать употребляемую пищу с продолжительностью жизни. Это и сделала британский доктор Меган Росси, опираясь на свежие научные исследования. Она дала простой диетический совет, как прожить дольше при помощи питания.

Секрет долголетия

В исследовании отмечается, что определенная еда может продлить жизнь на 9 лет, если ее употреблять в 60 лет систематически. О чем же идет речь?

Росси заявила, что продлить жизнь поможет увеличение содержания растительной пищи в рационе на фоне снижения количества потребляемого мяса.

Как эксперт по здоровью кишечника, доктор также пояснила, что секрет такой диеты заключается в правильном питании триллионов полезных бактерии, образующих микрофлору кишечника.

Один из плюсов данной рекомендации в том, что соблюдение этого диетического правила не потребует больших усилий и затрат.

Содержание меню

Как отметила Росси, задача заключается в насыщении меню растительной пищей, поскольку кишечные бактерии любят такую пищу. Можно делать ставку и на разнообразие продуктов данной группы, что только усилит позитивный эффект.

В качестве примера доктор привела бобовые, фасоль и бобовые. Эти продукты содержат широкий набор питательных веществ, входящих в рацион многих полезных бактерии.

Оптимальная диета такого типа, помимо бобовых, также содержит цельные зерна и орехи.

Основной акцент делается именно на формировании растительного фундамента в системе питания, а сокращение нежелательных мясных продуктов – это вторичная задача. И тем не менее красное и переработанное мясо не рекомендуется.

В конечном счете приверженцы такой диеты смогут добавить несколько лет к жизни. Укрепить результат также позволят и занятия спортом, влияние которого на продолжительность жизни тоже подтверждается учеными.



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