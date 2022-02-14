Скандалы: Чиновники Смольного могли угрожать мужу Гергиевой лишением заработка из-за ее поста во «ВКонтакте»

Дочь известного режиссёра удалила из своего аккаунта в соцсетях критический пост про Александра Беглова

В беседе с реакцией Znak.com она отметила, что на самом деле публикацию удалил ее муж, отобрав телефон. СМИ сообщают, что чиновники Смольного могли угрожать мужчине лишением заработка, если Наталья не одумается. Ее супруг занимается игрой на классической гитаре и репетиторством, что находится в «серой зоне» трудовых отношений.

Стоит напомнить, что Наталья Гергиева 12 февраля опубликовала скандальный пост, где раскритиковала градоначальника. Она даже пожелала Беглову заразиться коронавирусом. Предполагается, что это вызвало настоящую истерику в Смольном и губернатор затребовал побыстрее «разобраться с этим».