 

При хлопке газа в квартире в Люберцах пострадал один человек

14.02.2022, 23:04, Новости дня
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В квартире жилого дома в Люберцах Московской области из-за хлопка газа пострадал один человек, сообщили в областной прокуратуре.

«По предварительной информации, сегодня в доме 21 на улице 1-й Панковский проезд городского округа Люберцы произошел хлопок газа, в результате которого были выбиты входная дверь и остекление квартиры. Пострадал один человек», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В пресс-службе добавили, что в ходе проверки, проведение которой поручено Люберецкой городской прокуратуре, будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

В пресс-службе областного главка МЧС РФ подтвердили факт случившегося. Подразделения ведомства не привлекались к ликвидации последствий ЧП.

Ранее газовый баллон взорвался в одноэтажном жилом доме в нижегородском Дзержинске, погибшим нет, но один мужчина пострадал.



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