 

Лавров сообщил Гутеррешу о проблемах у постпредства при ООН из-за США

14.02.2022, 23:04, Новости дня
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Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал генсеку ООН Антониу Гутеррешу о проблемах, которые испытывает постпредство РФ по вине США, сообщил МИД.

Лавров провел переговоры с Гутеррешем в формате видеоконференции. Стороны обсудили «ряд актуальных международных сюжетов», включая Сирию, Ливию, деятельность Миссии ООН в Косово. РФ проинформировала Гутерреша о переговорах в рамках НАТО и ОБСЕ по гарантиям безопасности России.

Лавров и Гутерреш согласились с необходимость «укрепления центральной координирующей роли ООН в глобальной политике». Они подтвердили, что стремятся к сотрудничеству РФ и ООН, сообщается на сайте МИДа.

При этом Лавров «привлек особое внимание к проблемам, которые испытывает постпредство РФ при ООН из-за невыполнения» США «обязательств по Соглашению о Центральных учреждениях всемирной Организации». В частности, речь идет о «заблокированных американцами официальных помещений постпредства», а также о «выдаче виз его сотрудникам и членам российских делегаций».

Напомним, Гутерриш провел переговоры с министром иностранных дел России, а также кратко поговорил с главой украинского МИД Дмитрием Кулебой.



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