 

“Токаев, уходи, тебя ненавидит вся страна!” В Алматы прошел несанкционированный митинг против пыток

14.02.2022, 22:50, Новости дня
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Митинг был проведен, несмотря на запрет властей, власти Алматы две недели отказывали активистам в его проведении, формальным поводом называлось то, что площадь Республики не включена в число утвержденных маслихатом площадок для проведения мирных собраний.

Активисты принесли списки погибших, раненных и подвергающихся пыткам в СИЗО задержанных. По разным оценкам, на митинги пришли от 300 до 700 человек. Люди держали плакаты с надписями: “Токаев, уходи. Тебя ненавидит вся страна!”, “Пыткам нет”, “Стоп фашизму” и “Требуем независимого расследования”.

Среди их требований – объявление импичмента президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, досрочные президентские выборы без этого кандидата, прекращение пыток и освобождение из тюрем незаконно задержанных людей.

https://www.facebook.com/echomsk.ru/videos/982101105731116/

Контекст:

В первые дни января Казахстан охватили массовые протесты. Акции, начавшиеся как локальные митинги против повышения цен на сжиженный газ, приобрели общенациональный и политический характер. Вскоре протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в связи с протестами и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), куда, кроме Казахстана, входят Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Россия.

В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Вскоре они “приступили к выполнению задач” в этой стране. Силы ОДКБ возглавлял командующий воздушно-десантными войсками РФ Андрей Сердюков, руководивший оккупацией Крыма.

10 января Токаев заявлял о нападении на страну “международных террористов” и о том, что боевики забирали тела своих бойцов с мест боев и вывозили их из моргов.

По данным прокуратуры Казахстана, расследуется 45 уголовных дел о терроризме.

11 января президент Казахстана объявил, что миссия ОДКБ успешно завершена. 13 января в минобороны РФ сообщили, что военные из стран ОДКБ начали покидать Казахстан, позже войска вывели.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Режим ЧП в стране отменили с 19 января.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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