 

Кулеба заявил, что ООН должна быть активной участницей переговоров о российской агрессии

14.02.2022, 22:50, Новости дня
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“Важный разговор с […] Гутерришем по поводу путей деэскалации созданного РФ кризисом безопасности. Дипломатия – единственный ответственный путь. Убежден: ООН может и должна быть активной участницей дипломатических усилий Украины и партнеров для снижения напряжения”, – написал Кулеба.

Важлива розмова з Генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррішем щодо шляхів деескалації безпекової кризи, яку створила РФ. Дипломатія — єдиний відповідальний шлях. Переконаний: ООН може і має бути активною учасницею дипломатичних зусиль України і партнерів задля зниження напруги.

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 14, 2022

Reuters пишет, что 14 февраля Гутерриш по отдельности пообщался и с Кулебой, и с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Спикер организации Стефан Дюжаррик отметил, что Гутерриш, “исходя из собственного анализа” и надежд считает, что конфликта не будет.

ООН также не намерена эвакуировать из Украины своих сотрудников, которых на украинской территории более 1620-и, в том числе 220 иностранцев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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