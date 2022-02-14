Арахамия анонсировал введение запрета на выезд из Украины для высокопоставленных лиц

Об этом он заявил 14 февраля в эфире канала “1+1”, комментируя информацию о том, что более 20 нардепов сейчас находятся ща пределами страны.

“Я месяц назад подготовил изменения в закон о чрезвычайном и военном положении, где четко прописал запрет всем чиновникам категории А, губернаторам, [сотрудникам] Национального банка, депутатам и так далее покидать страну если введено чрезвычайное положение. Я показал президенту [Владимиру Зеленскому]. Говорю: “Хочу регистрировать”. Уже тогда же была большая паника, он сказал: “Ты сейчас подашь, это правильно, но люди будут паниковать, скажут, что мы готовимся к военному положению”. Ну я и положил [законопроект] на полку. Сейчас, видя ситуацию с ОПЗЖ и другими, буду регистрировать. Завтра буду регистрировать этот законопроект. Чтобы это было законом и люди понимали, что это запрещено”, – сказал он.

Контекст:

На фоне сообщений о вероятном вторжении России в Украину ряд украинских бизнесменов уехали из Украины. Только 13 февраля из Киева улетело порядка 20 чартеров и частных самолетов, сообщила “Украинская правда”.

Служба безопасности Украины утром 14 февраля заявила, что страна столкнулась с беспрецедентными попытками нагнетания паники, “распространения фейков и искажения реального положения вещей”. В спецслужбе отметили, что фиксируют такие проявления гибридной войны в социальных сетях, СМИ и заявлениях некоторых украинских политиков, которые распространяют нарративы российской пропаганды.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но, по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.

14 февраля Зеленский призвал украинских политиков и бизнесменов, которые покинули страну, вернуться на родину в течение ближайших суток.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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