 

Муж опубликовавшей гневный пост о Беглове петербурженки мог получать угрозы

14.02.2022, 22:47, Новости дня
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Наталия Гергиева, написавшая гневный пост о губернаторе Александре Беглове, сообщила, что публикацию удалил ее муж. Мужчина мог пойти на этот шаг под угрозами от Смольного.

Ранее дочь дирижера Валерия Гергиева изложила все недовольство администрацией Беглова в социальных сетях. Женщина пожелала градоначальнику скорейшей кончины, что очень не понравилось властям. Согласно источникам, на местного жителя могли надавить чиновники.

«Его скорее всего принудили угрозами лишения заработка. Вот он и психанул, и отобрал телефон у жены. Вряд ли бы он это сделал без угроз. К тому же сегодня в Смольном хвастались, что сумели решить проблему», – рассказал источник.  

Стоит отметить, что этой зимой многие высказывают недовольство администрацией Беглова. Так, горожане жалуются на непростую коммунальную ситуацию, а также напряженную обстановку в области здравоохранения.



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