Красивая одежда и постановка цели: как мотивировать себя к занятиям спортом

По данным исследования, 47 % из нас уже достигли своих целей в отношении здоровья на 2022 год. Так что, если мотивация ослабевает, вы действительно не одиноки. Вот советы самых вдохновляющих тренеров интерактивного фитнес-бренда Peloton.

Сила командной работы

Инструкторы Peloton известны как одни из самых мотивирующих людей в мире. Несколько их советов помогут вам вернуться на правильный путь.

Джесс Симс, инструктор по бегу и силовым упражнениям, любит мотивировать других своими действиями: «Нет ничего лучше, чем поддержка партнеров по сообществу».

«Партнер важен, потому что вы можете говорить о своих целях и о том, почему они так важны для вас. Сообщество не менее важно, поскольку оно напоминает вам, что вы никогда не одиноки в своем путешествии».

Одежда как способ мотивации в спорте

«Хороший наряд может стать отличным мотиватором по нескольким причинам», — говорит Элли Лав, инструктор по велоспорту.

«Говорят: “Одевайся для работы, которую хочешь, а не для работы, которую имеешь”, – и это мышление применимо ко всему, включая фитнес».

Прекрасный наряд может помочь занять правильное положение и буквально привести себя в нужное физическое состояние, чтобы во время тренировки быть тем, кем хотите. В тренировочном снаряжении также можно стимулировать себя к активности.

Правильная песня имеет значение

«Музыка — один из лучших методов мотивации, поскольку она отвлекает нас», — говорит Ханна Франксон, инструктор по велоспорту и бывшая прыгунья в тройном прыжке.

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Некоторые дни тренировок кажутся однообразными и немного скучными. В такие моменты лучше вернуться к своим музыкальным архивам и выбрать один ностальгический альбом для прослушивания во время каждой тренировки.

«Музыка — отличный способ сосредоточиться на чем-то другом, забыв о трудностях. У упражнений могут быть болезненные моменты, и когда происходит волшебство, человек преодолевает их».

Важно ставить реалистичные и достижимые цели

Джослин Томпсон Рул, инструктор по бегу, которая также прошла обучение на спортивного терапевта, говорит: «Отличный способ установить реалистичные намерения – перепроектировать их, т. е. определить, чего вы хотите достичь, к какому сроку, а затем заранее определить основные этапы».

Проработка контрольных точек помогает создать систему и делает ее более достижимой. Например, если хотите пробежать 5 км в июне, стремитесь к 4 км к маю, 3 км к апрелю и т. д. Сначала надо дать себе льготный период и всегда проверять, например, что прошло хорошо и что исправить в следующий раз.