 

Лиза Арзамасова умилила поклонников забавным видео с сыном: “Исполняется полгода!”

14.02.2022, 22:30, Разное
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Популярная актриса Лиза Арзамасова разместила на личной странице в Instagram видеоролик, в котором показала подписчикам забавные бытовые сцены в компании сына. Публикация знаменитости вызвала массу сентиментальных отзывов от фолловеров.
В течение короткого 45-секундного видео зрители смогли увидеть Лизу Арзамасову и её маленького сына Льва, а также супруга артистки Илью Авербуха. Отец и мать поочередно демонстрируют свои нежные чувства к наследнику, обнимая и лаская, качая его на руках, занимаясь кормлением малыша. Несколько кадров демонстрируют полугодовалого сына звездной пары в коляске. Умилительный ролик звезда сопроводила откровениями, в которых пояснила занятную информацию: оказывается, празднование полугода Льва совпало с Днем влюбленных, и в этом красавица видит особый подтекст. К слову, она упомянула, что праздник им с сыном приходится отмечать без главы семейства, ведь последний в настоящее время занят в качестве комментатора на Олимпийских играх в Пекине.

“Очень ждем со дня на день его возвращения домой! Шлем через расстояния и часовые пояса нашу домашнюю “валентинку”. А 14 февраля обретает особый смысл…” – такой эмоциональной тирадой завершила хозяйка аккаунта публикацию.
Изображение взято с: [email protected]_arzamasova
Многочисленные подписчики актрисы от всей души поздравили Лизу Арзамасову и её сына с памятной датой и сопроводили комментарии весьма теплыми пожеланиями. Многие из поклонников традиционно похвалили красоту звезды “Папиных дочек”, а также отметили большую схожесть сына с ней. За треть суток пост набрал почти 150 тысяч просмотров.



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