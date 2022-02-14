 

В Аргентине разработали программу для выявления коронавируса по звуку кашля

14.02.2022, 22:20, Новости дня
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Власти Буэнос-Айреса разработали программу, которая сможет выявить возможное заражение коронавирусной инфекцией через аудиозапись кашля, отправленной по WhatsApp, сообщило правительство города.

«Правительство Буэнос-Айреса продолжает внедрять новые технологии, речь идет о развитии системы на базе искусственного интеллекта, которая позволяет улучшить стратегию тестирования на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение.

Власти добавили, чтобы узнать, есть ли у человека симптомы или был ли он в контакте с зараженным после серии вопросов и ответов человек может записать и отправить аудио своего кашля. «Получив аудио, система анализирует звук, и если он совпадает с образцами (кашля) заболевших, то человеку рекомендуется сделать тест на COVID-19», – уточнили в правительстве.

Система будет функционировать через бот города в WhatsApp.

В рамках тестирования после оценки 2687 аудио с кашлем система рекомендовала сделать тест 554 гражданам. Из них 436 сдали положительный тест.

Чтобы «натренировать» систему, было собрано 140 тыс. аудиозаписей людей, болеющих и не болеющих коронавирусом. «База данных кашля, собранная правительством Буэнос-Айреса, является крупнейшей в мире», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что московская система здравоохранения справилась с испытанием «омикроном», пик заболеваемости этим штаммом коронавируса пройден.



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