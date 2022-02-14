Дипломатам США велели уничтожить компьютеры и телефоны в посольстве в Киеве

Американское посольство временно переносится из Киева во Львов, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. СМИ пишут, что Госдеп велел уничтожить сетевое оборудование и компьютеры, демонтировать телефонную систему миссии.

Wall Street Journal со ссылкой на источники из США пишет, что эти меры сделают здание посольства непригодным для функционирования в качестве дипмиссии, передает РИА «Новости».

Как сообщил Блинкен, посольство переносят в связи с «значительным наращиванием российских сил» у границы с Украиной. Оно «продолжит поддерживать контакты» с правительством Украины. Блинкен заявил, что дипмиссия намерена и далее поддерживать координацию дипломатических усилий для деэскалации ситуации.

Напомним, СМИ сообщали, что посол и другие дипломаты США переезжают из Киева во Львов. США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали на Украине панику. В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения с Украиной, украинские олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.