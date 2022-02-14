Стоимость нефти WTI превысила 95 долларов впервые с 2014 года

Цена на нефть WTI впервые с 2014 года превысила 95 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в понедельник растут примерно на 2%. Так, нефть Brent подорожала до 96,37 доллара за баррель (плюс 2,05%), а WTI – до 95,48 доллара за баррель (плюс 2,55%). Стоимость WTI поднялась выше 95 долларов впервые с 17 сентября 2014 года, передает РИА «Новости».

Напомним, на рост стоимости нефти влияют как геополитика, так и фундаментальные факторы, то есть соотношение спроса и предложения. На рынке сохраняется дефицит нефти. В декабре члены ОПЕК+ увеличили добычу только на 250 тыс. баррелей в сутки, или на 60% от того объема, который обещали обеспечить за месяц.