Еще ряд стран призвали своих граждан покинуть Украину

Призывают своих граждан покинуть Украину власти Эквадора. Министерство иностранных дел страны 12 февраля сообщило в Twitter о помощи, которое правительство готово оказать гражданам “столкнувшимся с текущей ситуацией в Украине”.

#Comunicado ???? | La @CancilleriaEc, frente a la situación actual en Ucrania, asiste a los ciudadanos ecuatorianos en ese país * pic.twitter.com/T0LGYSWoCJ

— Cancillería del Ecuador ???????? (@CancilleriaEc) February 12, 2022

МИД Болгарии, учитывая ухудшение ситуации в Украине и вокруг нее, призвало соотечественников воздержаться от любых поездок в Украину, а тем, кто находится в ней, принять меры для выезда из страны на имеющихся на данный момент транспортных средствах.

МИД Чехии в связи с эскалацией угрозы российской военной агрессии против Украины предостерегло своих граждан от поездок на территорию Украины и Беларуси. Находящимся в этих странам гражданам предлагают подумать о том, чтобы покинуть их.

Министерство иностранных дел Ирака в интересах безопасности иракской общины в Украине и ввиду сложившихся там “исключительных обстоятельств” призывает иракцев покинуть Украину. МИД предписало сотрудникам посольства Ирака в Киеве брать ежегодные отпуска таким образом, чтобы обеспечить безопасность персонала миссии.

https://www.facebook.com/MOFA.IQ/posts/310424167794050

Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики, которые в настоящее время находятся в Украине, рассмотреть возможность выезда с территории страны.

“Мы также рекомендуем гражданам Сербии, которые планируют поездку в Украину, рассмотреть вопрос об отсрочке поездки”, – говорится в заявлении МИД.

Рекомендует воздержаться от поездок в Украину на фоне растущей напряженности и угроз военных действий министерство иностранных дел Багамских островов.

The Bahamas’ Ministry of Foreign Affairs is advising citizens and residents to avoid travel to Ukraine amid growing tensions and threats of military action. pic.twitter.com/6AIR0DR6PJ

— Jasper Williams-Ward (@jasperward94) February 12, 2022

Подобную рекомендацию озвучило МИД Бельгии.

“Все выезды на всю территорию Украины категорически не приветствуются. Всем соотечественникам, находящимся в настоящее время в Украине, настоятельно рекомендуется покинуть страну”, – заявили в ведомстве.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы находилось около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как сообщила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины “сейчас или, возможно, в середине февраля”. Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал 2 февраля, что нет никаких достоверных теоретических дат начала возможного широкомасштабного вторжения России в Украину.

Министр обороны Украины Алексей Резников 6 февраля заявил, что вероятность значительной эскалации со стороны России по состоянию на сегодня оценивается как низкая.

8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

—