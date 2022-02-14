 

В Германии столкнулись два поезда, полиция сообщает о жертве

14.02.2022, 22:06, Новости дня
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Инцидент произошел в южной части города, в районе железнодорожной станции Эбенхаузен-Шефтларн. Полиция сообщила о перекрытии транспорта и работе на месте происшествия “многочисленных экстренных служб”.

“Согласно текущему состоянию расследования столкновения двух поездов городской железной дороги, один человек погиб. Есть несколько раненых”, – сообщили позже правоохранители.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand zum Zusammenstoß der zwei S-Bahnen ist eine Person ums Leben gekommen. Es gibt mehrere verletzte Personen.

Zur Unterstützung der Einsatzkräfte sind Hubschrauber im Einsatz.

Die Strecke ist noch für mehrere Stunden gesperrt. https://t.co/0E1Jpzq2jQ

— Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 14, 2022

Bild пишет со ссылкой на полицию, что машиниста одного из поездов пришлось вырезать из обломков, а ранение получили по меньшей мере 18 человек.

По данным издания, в двух составах в момент столкновения находилось 95 человек.

Причины столкновения пока не озвучены.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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