Информационная война России против Украины находится в самом разгаре – Данилов

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил 14 февраля на брифинге по итогам закрытого совещания с руководством Верховной Рады и главами парламентских фракций. Трансляцию вело агентство УНН.

“Я прошу все СМИ очень внимательно и осторожно относиться к информационным потокам, которые есть на территории Украины. Имейте ввиду, что информационная война, которую агрессор ведет уже не один год против нашей страны, на сегодняшний день находится в самом разгаре”, – сказал Данилов.

Контекст:

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В 2021 году для противостояния России в Украине утвердили стратегию информационной безопасности. Ее реализация стратегии рассчитана на период до 2025 года.

Информационная политика РФ является угрозой для всех демократических государств, указ президента Украины Владимира Зеленского об утверждении стратегии является ответом на тотальное вмешательство РФ во внутренние дела с помощью информационных технологий, сообщал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Весной 2021 года Россия начала наращивать численность войск вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, объясняя это военными учениями. После нескольких недель напряженности РФ частично отвела части в места постоянной дислокации.

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Позже об угрозе нового вторжения со стороны РФ неоднократно заявляли и лидеры западных стран.

Так, в Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. 11 февраля, по данным The Guardian, Байден во время видеоконференции с лидерами нескольких государств заявил, что РФ может напасть на Украину в ближайшие дни.

Представители украинской власти заявляли, что западные страны преувеличивают опасность.

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что “все спокойно, причин для паники нет”. Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно.

Министр обороны Украины Алексей Резников в конце января заявил, что, несмотря на значительное скопление российских войск, не создано ни одной ударной группировки, необходимой для того, чтобы перейти к наступлению. 8 февраля он сообщил, что вдоль всей границы с Украиной со стороны РФ, Беларуси и временно оккупированных территорий находится 140 тыс. военных, включая воздушный и морской компонент.

11 февраля ряд стран, в том числе США, призвали своих граждан срочно покинуть Украину из-за вероятной эскалации.

Зеленский заявил 12 февраля, что власть понимает риски, но по его мнению, в информационном пространстве сейчас слишком много информации относительно возможного вторжения РФ в Украину, которая провоцирует панику.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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