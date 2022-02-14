 

Принадлежащее Смольному ГУДП «Центр» набрало липовых подрядчиков для уборки снега в Петербурге

14.02.2022, 22:02, Новости дня
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Липовые подрядчики и фальшивые контракты по уборке снега в Санкт-Петербурге стали 14 февраля одной из тем выступления губернатора Александра Беглова. Градоначальник при этом тактично умолчал, что этих самых подрядчиков рекрутировали чиновники из Смольного.

Беглов, комментируя уголовные дела, возбужденные в отношении привлеченных к очистке Петербурга от снега и льда организаций, отметил, что городские власти должны напрямую курировать этот вопрос, без “мертвых душ, липовых подрядчиков и фальшивых контрактов”.

Однако, как выяснили журналисты, контракты с тремя компаниями, попавшими в поле зрения правоохранителей, на самом деле заключало ГУДП “Центр” — предприятие Смольного. Согласно сообщению, распространенному Telegram-каналом “Опричнина”, эти организации причастны к осваиванию средств из казны города, которые были выделены на борьбу со снегом. И действовали они по простой схеме: Комблаг заключал контракты на уборку с ГУДП “Центр”, которое, со своей стороны, привлекало подрядчиков в обход конкурсных процедур.



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