Ксения Собчак поделилась с поклонниками трогательным снимком с мужем: “Мой любимый Константин!”

Популярная ведущая Ксения Собчак разместила на личной странице в Instagram публикацию, посредством которой поздравила супруга Константина Богомолова с Днем Святого Валентина. Пост знаменитости вызвал неоднозначные отзывы от подписчиков.

Визуальной составляющей публикации Ксении Собчак стал фотоснимок, на котором она в сопровождении мужа позирует на фоне нежно-голубого неба. На изображении хозяйка аккаунта, облаченная в бирюзовые куртку и брюки, кокетливо улыбается в объектив фотокамеры, а Константин Богомолов взглядом, полным любви, взирает на возлюбленную. По всей видимости, снимок является архивным, так как пейзаж вокруг звездной пары наполнен живыми красками теплого лета.

“Спасибо, что не Валентин, мой любимый Константин!” – такой интригующей фразой сопроводила изображение телезвезда, добавив к последней эмодзи в виде сердечка.



Изображение взято с: [email protected]_sobchak

Стоит отметить, что некоторые фолловеры отметили некую оригинальность публикации. Так, один из них похвалил Ксению Собчак за отсутствие на снимке розовых тонов, столь характерных для праздничных фото знаменитостей в День влюбленных, а другой – предложил применительно к ведущей именовать традиционный атрибут праздника Константинкой. Большинство же поклонников просто поздравило супругов с Днем Святого Валентина, сопроводив комментарии пожеланиями и “влюбленными” эмодзи. За считанные часы пост набрал более 90 тысяч ” лайков”.