 

Клава Кока оригинально поздравила поклонников с Днем влюбленных: “Любовь – это вы!”

14.02.2022, 21:44, Разное
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Популярная певица Клавдия Высокова, выступающая под сценическим псевдонимом Клава Кока, разместила на личной странице в Instagram фотоколлаж, посредством которого поздравила своих поклонников с Днем влюбленных. Публикация знаменитости вызвала массу восторженных отзывов от подписчиков.
В настоящее время Клава Кока, подобно многим звездам отечественного шоубиза, проводит свой отпуск на экзотических Мальдивах, и именно с их теплых берегов она решила отправить поздравление с Днем Святого Валентина своим многочисленным поклонникам. В кадрах обширного фотоколлажа, опубликованного в микроблоге, красотка позирует облаченной в ярко-красный купальник бикини, демонстрирующий зрителю манящие изгибы её стройного тела. Заглавное же фото подборки является иллюстрацией к тому самому поздравлению: исполнительница незамысловато нарисовала на песке большое сердечко, и, усевшись внутри него, послала зрителям радостную улыбку и воздушный поцелуй. К слову, отмечающая романтический праздник в одиночестве, звезда призвала фолловеров присоединиться к ней в одну из её любимых игр для смартфона и таким образом устроить нечто вроде “совместного ужина”.

“Эта валентинка для тебя! С праздником, родные! Любовь – это вы!” – такой лаконичной эмоциональной тирадой сопроводила фотоколлаж Клава Кока.

Изображение взято с: [email protected]
Огромное количество посетителей микроблога красавицы не преминуло возможностью ответными комментариями поздравить её с праздником. Лента публикации быстро наполнилась обращенными к любимице хвалебными комплиментами поклонников и “влюбленными” эмодзи от них. За считанные часы пост певицы набрал более 100 тысяч “лайков”.



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