Специалисты рассказали о полезных свойствах тёмного шоколада

Тёмный шоколад, одно из любимых лакомств многих людей, является не только вкусным, но и полезным для здоровья и хорошего настроения продуктом. К такому выводу в результате многочисленных исследований пришли специалисты.

Тёртое какао – один из основных ингредиентов в составе шоколада. Чем выше процентное содержание какао, тем большим количеством полезных свойств он обладает. Например, в состав 100-граммового батончика шоколада, содержащего 70-85 процентов какао, входит 11 граммов растворимой клетчатки. Даже такое относительно небольшое количество клетчатки способствует долгому сохранению сытости, что очень полезно для пищеварительной системы.

По словам специалистов, регулярное употребление в пищу тёмного шоколада снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Содержащиеся в какао растительные антиоксиданты, или флавоноиды, которые являются одной из главных причин полезности темного шоколада, помогают поддерживать нормальный уровень артериального давления и холестерина. Кроме того, заявили учёные, употребление этого продукта улучшает память и обучаемость, поскольку флавоноиды способны накапливаться в областях мозга, отвечающих за эти функции.

В шоколаде содержится множество полезных микроэлементов: цинка, фосфора, калия и селена, а также аминокислота триптофан, из которой в результате синтеза в организме вырабатывается серотонин, в свою очередь, благодаря ему улучшается настроение.

Источник: www.marieclaire.ru