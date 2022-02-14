 

Болгария отказалась продолжать строительство АЭС «Белене»

14.02.2022, 21:34, Новости дня
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Болгария решила отказаться от идеи строительства АЭС «Белене», в конкурсе на участие в котором в составе консорциума из нескольких компаний участвовал Росатом, сообщил в интервью телеканалу Би-ти-ви премьер-министр Кирил Петков.

«Нет [продолжать строительство «Белене» мы не будем]. Но будем рассматривать возможность строительства новых реакторов на АЭС «Козлодуй». Вступим в контакт с соседними странами как потенциальными покупателями энергии», – ответил премьер-министр на вопрос о перспективах строительства, передает ТАСС.

Росатом в декабре 2019 года вошел в список претендентов на строительство болгарской АЭС. На тот момент в шорт-листе претендентов были дочернее предприятие Росатома «Атомэнергопром», Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики, Китайская национальная атомная корпорация, французская компания Framatome и американская General Electric. В апреле 2020 года Болгария сообщила Росатому о смещении сроков проведения тендера на строительство атомной электростанции «Белене» из-за коронавируса.



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