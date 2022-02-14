Видео: США предали Украину
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Заявления американцев о том, что нападение РФ на Украину состоится «со дня на день», но, скорее всего, в среду, 16 февраля, превратили саму Украину в зону отчуждения. Ее спешно покидают иностранцы, включая дипломатов, и бизнесмены, параллельно выводя свои инвестиции. Страна даже может лишиться гражданской авиации. За что Байден наказывает Зеленского?
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Джо Байден
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин
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