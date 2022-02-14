 

Видео: США предали Украину

14.02.2022, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Заявления американцев о том, что нападение РФ на Украину состоится «со дня на день», но, скорее всего, в среду, 16 февраля, превратили саму Украину в зону отчуждения. Ее спешно покидают иностранцы, включая дипломатов, и бизнесмены, параллельно выводя свои инвестиции. Страна даже может лишиться гражданской авиации. За что Байден наказывает Зеленского?

Теги: 

США
,
Украина
,
Джо Байден
,
Россия и Украина
,
Владимир Зеленский
,
Дмитрий Бавырин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.08 / Москва заявила о разыгрывании «антироссийской карты» в парламентских выборах в Черногории

13.12 / Россия и Армения обсудили нарушение режима прекращения огня в Карабахе

25.06 / В ОБСЕ положительно оценили работу украинской делегации в минском процессе

03.02 / Петербуржцы страдают от последствий аварий на ветхих теплосетях

15.01 / Состоялась презентация смартфона Vivo Y21e

07.08 / ВВС Британии отслеживали проход российского корабля через Северное море

05.06 / Spiegel – успех «правительства перемен» в Израиле не означает «конец эпохи Нетаньяху»

25.07 / В Днепре местный политик развесил билборды с призывом провести референдум. Его вызвали в СБУ

25.09 / Фальков заявил о важности «избыточных» достижений в российской науке

20.05 / Зеленский: Мы строим страну без олигархов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика