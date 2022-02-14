Полиция заподозрила 11 человек в подготовке вооруженного сопротивления в Канаде
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Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, сообщили правоохранительные органы в понедельник.
«Имеются данные, что группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительными органами прервать блокаду», – сообщила полиция, информирует РИА «Новости».
Полицейские обыскали три связанных с группировкой грузовика в населенном пункте Кутс на канадско-американской границе. В них обнаружили 13 винтовок, пистолеты, нож, большое количество боеприпасов и патронов.
«В связи с этим арестованы и задержаны 11 человек», – сообщила полиция.
Напомним, в ряде городов Канады с 29 января продолжаются массовые акции протеста из-за коронавирусных ограничений. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы признал потерю контроля над ситуацией.
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