Полиция заподозрила 11 человек в подготовке вооруженного сопротивления в Канаде

Полиция канадской провинции Альберта арестовала 11 человек по подозрению в подготовке вооруженного сопротивления властям на акции дальнобойщиков, сообщили правоохранительные органы в понедельник.

«Имеются данные, что группа намеревалась использовать силу против полиции в случае попытки правоохранительными органами прервать блокаду», – сообщила полиция, информирует РИА «Новости».

Полицейские обыскали три связанных с группировкой грузовика в населенном пункте Кутс на канадско-американской границе. В них обнаружили 13 винтовок, пистолеты, нож, большое количество боеприпасов и патронов.

«В связи с этим арестованы и задержаны 11 человек», – сообщила полиция.

Напомним, в ряде городов Канады с 29 января продолжаются массовые акции протеста из-за коронавирусных ограничений. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на фоне этих событий по соображениям безопасности сменил резиденцию, а мэр Оттавы признал потерю контроля над ситуацией.