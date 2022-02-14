 

ЛДПР выступает за немедленное обращение к президенту России о признании ДНР и ЛНР

14.02.2022, 21:28, Разное
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Первый замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Василий Власов заявил, что фракция будет голосовать за проект КПРФ о немедленном обращении к президенту России Владимиру Путину о признании Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР, ЛНР).

Депутат отметил, что поддерживает наиболее подходящий вариант. По его словам, люди, живущие в Донецке и Луганске, находятся в условиях военных действий, причем очень давно. Парламентарий сравнил нынешнюю ситуацию в регионе с той, что была в июне 1941 года.

Власов подчеркнул, что Донецк и Луганск тоже имеют границы, а Украина будет устраивать провокации и тратить на это колоссальные суммы.

Кстати, проект постановления КПРФ также поддерживает фракция “Справедливая Россия”.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что 15 февраля на пленарное заседание будут вынесены два постановления об обращении к президенту России по вопросу признания ДНР и ЛНР. Первый в случае принятия планируется незамедлительно направить президенту, второй – в МИД и другие правительственные структуры, после чего снова рассмотреть. Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов, пояснял спикер.



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