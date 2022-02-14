 

Шойгу рассказал Путину о “вторжении” иностранной подлодки в территориальные воды РФ

14.02.2022, 21:21, Новости дня
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По данным Шойгу, операция по выдворению подлодки из акватории якобы продолжалась три часа.

“Зашла на достаточно большую глубину более четырех километров. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России”, – заявил он и добавил, что ему “совершенно непонятна и не обоснована такого рода активность на востоке”.

Контекст:

Курильские острова, возле которых, по данным минобороны РФ, произошел инцидент с подводной лодкой, являются предметом территориального спора между Токио и Москвой. Японская сторона называет Южные Курилы “северными территориями” и не признает их российскими. Москва не признает самого факта территориального спора.

В вопросе принадлежности Курил США поддерживают Японию, заявлял 7 февраля американский посол в Токио Рам Эмануэль, сообщает РБК.

В минобороны РФ заявляли 12 февраля, что во время учений возле острова Уруп Курильской гряды российский фрегат “Маршал Шапошников” обнаружил в территориальных водах РФ американскую подлодку класса “Вирджиния”, которая якобы ушла после приказа “всплыть немедленно”.

Официальный представитель вооруженных сил США Кайл Рейнс заявил, что утверждения российской стороны об операциях военных США в территориальных водах РФ не соответствуют действительности. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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