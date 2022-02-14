Лисянский: Нет другого пути, кроме как защищать нашу Украину и помнить, что оккупант не может быть хорошим – доказано в ОРДЛО

Во время любых войн и противостояний всегда находились конъюнктурщики, которые думали, что смогли бы приспособиться к оккупационной власти и их жизненный быт не пострадает. В период возможного военного вторжения РФ в Украину стоит упомянуть о достижениях “русского мира” на временно оккупированных РФ территориях в Луганской и Донецкой областей, чтобы у каждого жителя Украины не было иллюзий о том, что военная агрессия РФ коснется всех.

2022 год. Почти семь лет оккупации. На временно оккупированных РФ территориях Луганской и Донецкой областей закрыты 47 угольных шахт, металлургические заводы в ОРДЛО (Енакиевский, Алчевский, Макеевский) работают на 25% мощности. Ликвидация промышленных предприятий в ОРДЛО создала процессы трудовой миграции жителей ОРДЛО в РФ и другие страны. В городах временно оккупированной территории Луганской и Донецкой областей уменьшилось население. К примеру, в городе Ровеньки живет 30% населения по сравнению с 2014 годом, в городе Антрацит – 43% населения, в городе Дебальцево – 35% населения. Люди попросту бегут с этих территорий. В городе Зоринск НВФ “ЛНР” закрыли шахту “Никанор-Новая”, которая является единственным градообразующим предприятием в городе. Стоит отметить, что “Никанор-Новая” – это одна из самых новых шахт в Украине, и ее комплекс был открыт в 1991 году на базе старой шахты. Население Зоринска практически покинуло город, остались одни пенсионеры.

В городах, подконтрольных боевикам, почти отсутствует водоснабжение, воду подают один раз в 15–20 дней, в летнее время люди набирают дождевую воду, чтобы хотя бы было чем смывать в туалете. Исаковское водохранилище, которое питает водой практически всю часть оккупированной Луганской области, опустело наполовину.

Закрытие шахт в ОРДЛО было осуществлено с грубыми нарушениями техники безопасности: вода из шахт не откачивается, и дегазация газа метана не проводится. Соответственно, вода поднимается на поверхность и выдавливает газ метан, который по трещинам выходит на поверхность, скапливается в подвалах и погребах жилых домов. Это приводит к взрывам – достаточно маленькой искры.

Такая ситуация подтверждается тем, что НВФ “ЛНР” недавно распространило памятки – необходимо проветривать тупиковые помещения в Перевальском районе (там расположено много шахт). Также НВФ “ЛНР” и “ДНР” перестали обеспечивать местное население бытовым углем, так как шахты были закрыты. При Украине пенсионеры, ветераны труда работники шахт получали от предприятий бытовой уголь для обогрева своих домов в зимнее время, так как многие поселки в ОРДЛО не газифицированы. Поэтому местное население вынужденно обращаться к “предпринимателям”, подконтрольным НВФ, которые занимаются незаконной добычей угля, чтобы купить себе уголь на зиму втридорога. Те жители, которые не могут себе позволить купить уголь, вынуждены летом ходить на заброшенные шахты и добывать его самостоятельно. В открытых источниках очень много информации о смертях местных жителей ОРДЛО, которые погибли в заброшенных шахтах при сборе угля.

В школах ОРДЛО идут процессы милитаризации. В 2021 году депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий заявил о том, что к 2024 году все учебные заведения, подконтрольные НВФ “ЛНР”, будут переформатированы в “кадетские лицеи”. На данный момент моя родная школа №19 в Антраците уже переформатирована в такой “лицей”, туда дети ходят в формах “казачьих формирований”. А в других школах созданы “казачьи классы”, там на занятиях дети тоже ходят в “казачьих формах”. Каждую неделю в школах ОРДЛО проходят уроки мужества, на которые приходят боевики и участники НВФ “ЛНР” и “ДНР”, и фактически занимаются разжиганием межнациональной розни. Боевики рассказывают детям об “украинских фашистах” и о том, что когда они вырастут, то также должны воевать против “фашисткой Украины”. Это все происходит с молчаливого согласия родителей, так как если родители откажутся, чтобы их дети посещали такие уроки, тогда их вызовут на допрос в “МГБ”.

Работающее население ОРДЛО практически на 60% выехало на заработки в РФ и другие страны, так как зарабатывать в ОРДЛО невозможно, а их дети остаются с бабушками и дедушками и фактически растут самостоятельно. Пока родители находятся на заработках в других странах, дети в гибридных школах изучают такие предметы – “История России”, “История России в современном мире”, “История родного края” (история НВФ “ЛНР” и “ДНР”), “История государства российского”. Украинский язык, украинская литература, история Украины – запрещены к изучению.

РФ и ее оккупационные администрации полностью уничтожили когда-то перспективный и промышленный регион Украины. Зарплаты шахтеров ОРДЛО на оставшихся шахтах составляют $300–400, что в три раза ниже по сравнению с 2014 годом, когда Украина имела контроль над этими территориями. Поэтому когда некоторые граждане Украины или приверженцы “русского мира” думают, что с российской оккупацией придет мир и процветание, то я хочу их разочаровать… Придет хаос, преступления, разграбления и порабощение – это и есть синонимы “русского мира”. Нет другого пути, кроме как защищать нашу Украину и помнить, что оккупант не может быть хорошим – доказано в ОРДЛО.

Источник: “ГОРДОН”

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