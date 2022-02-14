В Туркменистане правящая партия выдвинула кандидатом в президенты сына нынешнего главы государства

Решение о выдвижении Сердара Бердымухамедова было единогласно принято на внеочередном съезде правящей в стране Демократической партии.

“Выступавшие отметили выдающиеся руководительские и организаторские качества претендента на должность президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Как скромный и отзывчивый человек, хороший семьянин и сторонник здорового образа жизни, он снискал уважение коллег”, – пишет сайт его отца.

О других претендентах в кандидаты упоминаний нет.

Президентские выборы назначены в Туркменистане на 12 марта. Избирательная кампания началась 14 февраля – началось выдвижение кандидатов.

Контекст:

Сердар Бердымухамедов – единственный сын президента. В 2016 году он был избран членом парламента, в официальных публикациях его называют “сыном народа”, отмечало “Радио Азатлык”.

В феврале 2020 года Сердара Бердымухамедова его отец назначил главой новосозданного министерства промышленности и строительного производства. По мнению аналитиков, назначение являлось частью сценария по передаче власти, сообщало “Радио Азатлык”.

В феврале 2021 года Сердара Бердымухамедова назначили вице-премьером Туркменистана, он также возглавил Высшую контрольную палату и вошел в состав Государственного совета безопасности.

11 февраля 2022 года президент Туркменистана, побеждавший на выборах 2012-го и 2017 годов, объявил об уходе в отставку и назначении внеочередных выборов.

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