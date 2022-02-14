Волочкова закрутила роман с молодым бизнесменом с «невероятным телом»

Анастасия Волочкова не так давно рассталась с ухажером Сергеем, но уже встретила нового возлюбленного. Балерина не скрывает отношений и с радостью рассказывает о новом романе.

По словам Волочковой, День Святого Валентина она проведет в его компании. Несмотря на очередной разрыв с мужчиной, она не унывает, поясняя, что такова ее жизнь. Одна романтическая история закончилась, но быстро началась другая, новый роман завязался только позавчера. Балерина долго думала, как сделать романтичным праздник, планируя создать углубление в снегу в форме сердца и украсить его лепестками роз. Волочкова рассказала, что новый воздыхатель занимается добрым делом – бизнесом в строительной сфере. Он классный, с невероятным, спортивным и мощным телом. Ухажера она назвала сексуальным и невероятно молодым.

К слову, Анастасия Волочкова уже опубликовала совместный снимок с новым возлюбленным, но, по традиции, пока не показывает его лицо. Также балерина поблагодарила вселенную за то, что она не даёт ей возможности страдать от одиночества.

Источник: riafan.ru