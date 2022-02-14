 

Валерий Николаев после инцидента с правоохранителями оказался в спецприемнике

14.02.2022, 21:00, Разное
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Валерий Николаев несколько дней назад был остановлен сотрудниками ГИБДД за опасную езду на автомобиле. В результате актер был помещен в спецприемник.
По некоторым данным, Николаев сел за руль в нетрезвом состоянии, при себе у него не было водительских прав и каких-либо других документов. Актер начал переговариваться и спорить с правоохранителями, в результате чего оказался в спецприемнике. Там он начал конфликтовать с 27-летним жителем Таджикистана, а ссора обернулась тем, что последний вылил на Николаева кипяток, предназначенный для заваривания чая. Актер заявил о полученных около 40% ожогов, однако во время осмотра никаких травм обнаружено не было. Странное поведение стало поводом для помещения Николаева в психиатрическую клинику, где предварительным диагнозом оказалось биполярное расстройство. Как выяснилось позднее, житель Таджикистана действительно облил водой актера, но речь не идет о кипятке.

Шесть лет назад Николаев оказался в центре скандала, когда в состоянии алкогольного опьянения сбил сотрудницу ДПС ГИБДД. Женщина не стала подавать в суд, однако после инцидента актера лишили водительских прав на три года. Также он выплатил 150 тысяч рублей штрафа. Обстоятельства привели к тому, что Николаев отказался от алкоголя и вернулся к работе, пишет издание «ГлобалМСК.ру».



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