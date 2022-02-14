Мнение: Расизм в Тесле, НАСА жалуется на Старлинк и покупка Тойот в Японии

1. Расизм на рабочем месте неприемлем — как и вне рабочего места, разумеется. Но всё же компания Тесла (образцовая современная корпорация, как её пытаются представить фанаты Илона Маска) продолжает страдать от расизма:

https://lenta.ru/news/2022/02/11/bex/

Власти Калифорнии подали в суд на Tesla за расовую дискриминацию и домогательства после того, как регулятор обнаружил широко распространенную практику жестокого обращения с чернокожими рабочими на заводе производителя электромобилей недалеко от Сан-Франциско. Об этом пишет Bloomberg.

Департамент трудоустройства и жилищного строительства штата заявил, что получил жалобы от сотен рабочих и нашел доказательства того, что завод Tesla во Фримонте является «рабочим местом, где существует расовая сегрегация».

В жалобе также сказано об отсутствии афроамериканцев на руководящих должностях и о «безудержном расизме», который проявлялся в течение многих лет. «Еще в 2012 году чернокожие рабочие Tesla жаловались на то, что руководители и менеджеры постоянно используют расовые оскорбления», — отметили в ведомстве.

Один темнокожий рабочий рассказал о том, что якобы слышал расистские оскорбления от 50 до 100 раз в день. Согласно жалобе, чернокожие сотрудники ежедневно видели расистские граффити на стенах туалетов, шкафчиках, скамейках, рабочих местах, обеденных столах и в комнате отдыха.

Осенью прошлого года Tesla проиграла суд против чернокожего работника. Федеральное жюри присяжных постановило, что среда, в которой он работал, была расово враждебной, а Tesla должна выплатить 130 миллионов долларов штрафа и 6,9 миллиона долларов за моральный ущерб.

Интересно, как именно в суде были доказаны факты «безудержного расизма», расовой сегрегации и враждебной среды? С одной стороны, это США, там расистов и вправду хватает с избытком, одно только БЛМ чего стоит. С другой стороны, есть ли у подавших в суд видеозаписи расовых оскорблений, например?

2. Старлинком Илона Маска недовольны и в НАСА, и в российском космосе:

https://www.vesti.ru/article/2674568

https://twitter.com/thesheetztweetz/status/1491536969964437509?t=3xQTTIeLDE7QqMbxX-FPnA

Спутники системы глобального Интернета Илона Маска Starlink мешают научным открытиям. Они “фундаментально меняют” практику астрономических наблюдений с поверхности Земли. Кроме того, под угрозой оказались космические станции и безопасность планеты.

Астрономия оказалась у критической точки, которая создает препятствия для наблюдений за космосом. И эту острую ситуацию, по мнению ученых из Южной Калифорнии создали спутники Starlink компании SpaceX Илона Маска. “Спутники могут мешать наземным наблюдениям, увеличивая сложность дифференциации искусственных спутников от естественных объектов, таких как астероиды и кометы”, – предупреждают в NASA.

Это снимок с телескопа в который попали спутники Starlink. Фотография, по сути, испорчена отраженными полосками света. И таких бракованных снимков – почти четверть от нескольких сотен тысяч. Астрономы боятся, что это создаст препятствие для поиска опасных астероидов.

“Когда SpaceX увеличит количество спутников, то эта проблема будет больше, – считает Александр Хохлов, член Северо-Западной организации Федерации космонавтики России. – С точки зрения компаний, которые делают спутники – это уменьшение отражательной способности их спутников. Делать так, чтобы “солнечный зайчик” был намного меньше, слабее, чем сейчас, когда он наносит вред для астрономов”.

На околоземной орбите Земли становится откровенно тесно. Спутниковые группировки летают вперемешку с космическим мусором. Порядка 20 тысяч объектов размером больше 10 сантиметров и миллионы тех, что поменьше. Ученые уже фиксируют – каждую неделю спутники Starlink по крайней мере полторы тысячи раз проходят вблизи других космических тел. Столкновений не было. Но если произойдет – никто не дает гарантий, что это будет удар именно с мусором.

Пока вокруг Земли крутятся меньше 2 тысяч спутников группировки Starlink. Через несколько лет Маск хочет вывести на разные орбиты 12 тысяч. Но и это не предел: компания планирует отправить в космическое пространство 42 тысячи аппаратов.

3. Их нравы:

https://mag.auto.ru/article/ochevidnoeneveroyatnoe-kak-byla-ustroena-dilerskaya-set-toyota-v-yaponii/

Европеец, американец или житель любого другого уголка мира, решивший купить Тойоту, просто приходит в дилерский центр и покупает. Но в Японии долгое время всё было устроено гораздо сложнее.

Чтобы купить Тойоту в Японии, нужно было точно знать, куда идти. Только представьте: в разветвлённой и разношёрстной сети шоу-румов Toyota продавались неодинаковые автомобили. Покупатели, пришедшие, скажем, в дилерский центр Corolla Store, не находили машины, представленные в сетях Toyopet Store или Nitz Store. И наоборот. Хотя все перечисленные шоу-румы — официальные салоны Toyota. Рассказываем, зачем это было нужно.

Дилерская сеть Toyota начала формироваться лишь в послевоенной Японии, и тогда компания обходилась единой структурой. Да и сетью это было сложно назвать: автомобилей, особенно легковых, Toyota выпускала мало, а основные продажи приходились на грузовики и автобусы.

Рост спроса начался в первой половине 1950-х. Тогда собственная дилерская сеть Toyota Auto Sales Corporation насчитывала около полусотни точек в Японии, и скоро этого стало мало — росли не только продажи, но и количество моделей.

В 1955-м в линейке Toyota появилась недорогая компактная модель Corona. Она была меньше и доступнее солидного седана Crown, поэтому продавать её решили в отдельных шоу-румах — Toyopet Store. Это был первый случай дилерской сегрегации! В салонах Toyota Store покупатели выбирали почти премиальные «Крауны» и чуть более компактные «Мастеры», а в Toyopet Store отправлялись за бюджетными «Коронами» и коммерческими «Тойоэйсами».

Следующий шаг в диверсификации дилерской сети — дебют модели Publica. Сегодня этот автомобиль никто и не помнит, а в начале 1960-х на него возлагали огромные надежды. «Публику» создавали для покупателей, у которых прежде вообще не было автомобиля. Поэтому и продавать новинку решили в отдельных шоу-румах с нуля созданной сети Publica Store.

Логично же. Во-первых, клиенты Publica Store не распыляли внимание на старшие и более дорогие модели Toyota. Во-вторых, обслуживающий персонал таких центров было легче обучить приёмам работы с особым типом клиентов. В-третьих, в Publica Store начинающим и будущим водителям помогали с получением водительских прав и оформлением кредита. Собственные школы вождения Toyota тогда стали настоящей маркетинговой находкой!

Теперь искусственное зонирование современных дилерских центров Toyota уже не кажется бессмысленным капризом, не правда ли? Представьте разницу между огромным супермаркетом и небольшими специализированными магазинами. В принципе, необходимую продуктовую корзину можно собрать в одном месте — в большом супермаркете. Зато покупая мясо, сыр, специи и напитки в отдельных магазинах, вы получаете не только более широкий выбор конкретных продуктов, но и повышенное внимание со стороны хорошо осведомлённого персонала. И эта стратегия работала!

Нащупав успешную стратегию, в Toyota решили ничего не менять. <…> В 1980-м у Тойоты было уже шесть дилерских сетей. К Toyota Store, Toyopet Store, Diesel Store, Corolla Store и Toyota Auto Store присоединился ещё и Vista Store, занявший премиальную нишу во внутренней иерархии бренда. <…>

Под влиянием главного конкурента торговые сети наплодила марка Nissan: Bluebird Store, Nissan Satio Store, Nissan Cherry Store и Nissan Prince Store. Не осталась в стороне и Хонда, запустившая шоу-румы Honda Verno, Honda Clio и Honda Primo. Похожей стратегией увлекалась и Mazda, размножая суббренды: Autozam, Efini, Amati и так далее, но не все они были успешными.

Но знаменитое японское разнообразие в какой-то момент резко закончилось.

В начале 1990-х пузырь японского экономического чуда лопнул. И последствия этого «хлопка» ощущаются до сих пор. Во всяком случае автомобилей в Японии сейчас продают значительно меньше, чем в 1990-х. Рынок, ёмкость которого тридцать лет оценивалась в восемь миллионов машин ежегодно, теперь едва переваливает за пять.

Естественно, местные бренды бросились экономить — в том числе и на дилерской сети. Сначала изменения были почти незаметными: летом 1998-го сеть Toyota Auto Sales Store просто переименовали в Netz Store, но вскоре сюда же влился ещё и Vista Store. Но совсем отказаться от разделения дилеров на домашнем рынке японский автогигант всё-таки не решился, даже несмотря на кризис.

Премиальный дилерский канал потерял актуальность с выходом на японский рынок марки Lexus. Учитывая, что Diesel Store расформировали ещё в 1980-х, до наших дней дилерская сеть Toyota добралась с четырьмя «магазинами»: Toyota Store, Toyopet Store, Corolla Store, Netz Store.

А в 2020-м Toyota решила положить конец всему этому многообразию. Или безобразию. Все «сторы» лишились эксклюзивных моделей — теперь и в Японии купить любую Toyota можно в шоу-руме любой сети. Конкуренты, включая Nissan и Honda, тоже вернулись к дилерской моногамности. В конце концов, она добавляет порядка и, самое главное, выгодна экономически.