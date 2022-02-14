 

Джонсон назвал ситуацию вокруг Украины «краем пропасти»

14.02.2022, 20:50, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, написал в своем Twitter, что «мы находимся на краю пропасти».

«Мы на краю пропасти … Мы призываем всех вступить в диалог, а правительство РФ – не допустить того, что будет катастрофической ошибкой», – цитирует его РИА «Новости».

В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» РФ на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.



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