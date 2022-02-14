В Польше произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатки

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14.02.2022, 20:50, Новости дня
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Сильный взрыв произошел на фабрике взрывчатых веществ NitroErg в польском Крупском Млыне в Силезском воеводстве, информирует радиостанция RMF FM.

«Произошел взрыв на фабрике по производству взрывчатых веществ NitroErg в Крупском Млыне в Силезском воеводстве. Взрыв уничтожил одно из зданий на территории завода», – приводит сообщение РИА «Новости».

Радиостанция сообщила, что взрыв был слышен в радиусе многих километров.

«Был такой взрыв, что все затряслось. В 20 километрах от места взрыва стекла тряслись», – рассказал один из очевидцев.

В настоящее время информации о жертвах нет. Разыскиваются два человека, находившиеся на месте происшествия.

В январе 2021 года в Беранке также произошел взрыв. Тогда погиб один человек, еще один был ранен. Принадлежащие концерну KGHM фабрики NitroErg являются одними из пяти производящих динамит в Европе.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва на фабрике ракетного топлива под Белградом пострадали не менее 16 человек, двое погибли.



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