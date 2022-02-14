 

Жена принца Чарльза заразилась коронавирусом

14.02.2022, 20:50, Новости дня
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Супруга британского принца Чарльза герцогиня Корнуольская Камилла заразилась коронавирусом, передает Sky News со ссылкой на заявление официальной резиденции наследника престола.

«Камилла, герцогиня Корнуольская, получила положительный результат на коронавирус», – передает сообщение телеканала РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что 73-летний принц Уэльский Чарльз во второй раз заразился коронавирусом. Напомним, принц перенес коронавирус в легкой форме в марте 2020 года.

10 февраля 2021 принц и его супруга сделали прививки от COVID.



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