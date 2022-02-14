Как проверить грудь самостоятельно



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Зачем нужно регулярно проверять грудь

Гормональный дисбаланс в женском организме может привести к появлению доброкачественных новообразований в соединительной ткани молочных желез. Если при ощупывании груди замечены крупные или мелкие уплотнения, из сосков появились темные выделения, а сами молочные железы стали болезненными, есть большая вероятность, что это мастопатия. Эта болезнь не проходит сама собой, а самолечение не дает результата, так как для выздоровления нужно нормализовать гормональный фон.

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К мастопатии следует относиться со всей серьезностью, так как доброкачественные новообразования часто перерождаются в злокачественные, а в 46% случаев рак молочной железы сочетается с фиброзно-кистозной мастопатией. Риск развития онкологии в 3-5 раз выше на фоне доброкачественных патологий молочной железы и в 30-40 раз выше на фоне узловой формы мастопатии.

Важно!

Мастопатия — наиболее распространенная болезнь молочных желез у женщин. С этой проблемой сталкивается 30-70% женщин в возрасте 30-50 лет. Встречается она и у мужчин, но в очень редких случаях. Всемирная организация здравоохранения определяет мастопатию как фиброзно-кистозную болезнь. Она характеризуется тем, что в молочных железах нарушается соотношение эпителия и соединительной ткани.

Как правильно проверять грудь

При ощупывании груди можно заметить небольшие уплотнения — это первые тревожные признаки мастопатии. Они имеют четкие границы, подвижны, могут локализоваться в одном месте или распространяться по всему объему молочных желез.

В начале патологического процесса уплотнения мелкие, но со временем они увеличиваются. Чтобы контролировать состояние молочных желез, достаточно один раз в месяц проводить самодиагностику.

Важно отметить, что мастопатия не увеличивает риск рака молочной железы. Подобные фиброзно-кистозные изменения встречаются довольно часто. Врачи точно не знают, что вызывает мастопатию, вероятно, это состояние связано с гормональными изменениями во время менструального цикла, которые так влияют на ткань молочной железы. Но надо учитывать, что мастопатия может затруднить обнаружение новой опухоли или других аномальных изменений этого органа. Поэтому важно регулярно осматривать грудь и при обнаружении любых тревожных признаков обращаться к врачу.

Необходимые условия для осмотра

Врачи советуют обследовать грудь через неделю после окончания менструации. Если у вас наступила менопауза, то можно выбрать любой день для обследования. Для самообследования вам понадобится больше зеркало и хорошо освещенное помещение, где вам никто не сможет помешать.

Как проводить самодиагностику груди

Сядьте или встаньте без одежды и без бюстгальтера перед зеркалом, свесив руки вдоль тела.

Проверьте симметричность груди, нет ли на ней ямочек, изменений в размере или форме.

Проверьте, не вывернуты ли ваши соски внутрь, нет ли из них выделений.

Осмотрите грудь, подняв руки над головой и сжав ладони вместе. Также проверьте подмышечные впадины — не увеличены ли лимфоузлы.

Приподнимите грудь, чтобы проверить симметричность груди в этом положении.

Затем проведите аналогичный ручной осмотр:

Лежа. Выберите кровать или другую плоскую поверхность, чтобы лечь на спину. В положении лежа ткань молочной железы расправляется, в таком положении грудь легче прощупывается.

В душе. Намыльте пальцы и грудь мылом, чтобы пальцы скользили по коже более плавно.

Источник: клиника Мэйо

Старайтесь ощупывать грудь подушечками пальцев, потому что это наиболее чувствительная часть руки. Надавливайте на грудь с разной интенсивностью. Легкое касание позволит почувствовать ближайшую к коже ткань, среднее и сильное — более глубокие слои. Не торопитесь. Тщательный осмотр груди может занять несколько минут.

И не паникуйте, если вы вдруг обнаружите подозрительные симптомы. Многие женщины находят уплотнения или изменения в груди, но часто эти особенности физиологические и не требуют лечения. Обнаружение изменения или уплотнения в груди — не повод для паники, но точно причина посетить врача для профессиональной диагностики. Чаще всего опухоли бывают доброкачественными, но надо учитывать, что на начальных стадиях даже злокачественные опухоли хорошо поддаются лечению.