Наоми Кэмпбелл впервые показала дочь

Наоми Кэмпбелл впервые явила миру свою дочку. Звездная маму снялась с ней для обложки нового номера британского журнала Vogue.

Раньше 51-летняя модель публиковала в своем Instagram лишь ножки или ручки малышки, а сейчас мы впервые можем увидеть ее целиком. На снимке, пока единственном доступным в сети, Наоми в черном топе и юбке-карандаш держит дочку на руках. Правда, лица практически не разобрать, так как девочка повернула голову в профиль. Поклонники модели не теряют надежды, что в интервью она раскроет и имя дочки.

Напомним, Наоми Кэмпбелл сообщила всему миру, что впервые стала матерью, 18 мая прошлого года:

Прекрасное, маленькое благословение выбрало меня своей мамой, и для меня большая честь, что эта крошечная душа появилась в моей жизни. У меня нет слов, чтобы описать всю ту жизнь, которой я поделюсь с моим ангелом. Нет любви больше этой, – написала Наоми, опубликовав первое фото малышки.

Подписчики гадают, кто отец малышки, удочерила ли девочку модель или воспользовалась услугами суррогатной матери. Все потому, что у Наоми, которая последний раз выходила на подиум в апреле, не было ни намека на округлившийся живот. Поэтому основная интрига в том, была ли малышка зачата при помощи донорской спермы или у нее все же есть биологический отец.