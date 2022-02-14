Мнение: Человеческое измерение

Как спасти Валиеву?

И всё-таки надо вернуться к истокам, а точнее – к мирной жизни. А то мы все продолжаем воспринимать всё происходящее исключительно в военной оптике – что «мы» выиграли и где «они» проиграли. Как пел в свое время Игорь Тальков: «Я мечтаю вернуться с войны, на которой родился и рос…» Вот-вот. Давайте все ж вернемся. Надоело воевать.

В частности, и всю историю с «допингом у Валиевой» почти вся публика воспринимает как чью-то победу или поражение: одна часть, услышав о ее допуске к соревнованиям на Олимпиаде, ревет «победа!», «мочи их!» и «наша взяла», заходясь от радости; другая часть наоборот – разъярилась окончательно, орет «Россия опять всех купила» и требует «покарать допингистку», обрушивает проклятия страшной силы на несчастную 15-летнюю спортсменку.

И все заняты только тем, что считают медали, очки и секунды. Но ведь все – ерунда, по большому счету. Есть вещи по определению куда более важные. Например – здоровье ребенка.

Зачем вообще была придумана «борьба с допингом»? Уж наверно не для какой-то дурацкой «геополитики», которой грош цена в базарный день. Цель была благородная: не допустить, чтобы спортсмены убивали сами себя в погоне за собственным хвостом, ради полной бессмыслицы типа «медали» (которая, положа руку на сердце, нахрен никому не нужна). Цель антидопинга – простое требование: «ну вы там соревнуйтесь, только… это… с ума не сходите!»

То есть в основе антидопинговой деятельности – гуманизм. Все эти анализы – не для того, чтобы кого-то наказать и покарать, и даже не для борьбы с «нечестностью» (а то ведь так можно дойти и до того, что много тренироваться – тоже «нечестно», ведь от тренировок спортсмен получает преимущество над тем, кто не тренируется). Нет – «мы не хотим разрешать допинг, потому что допинг разрушает здоровье того, кто им пользуется». Вот с чем трудно не согласиться: спорт, по идее, должен быть ради здоровья, а не ради приближения смерти! Соревнования допингистов –это будет «шоу для некрофилов», при легком напряжении фантазии мы будем видеть рекордсменов, которые побивают разные планки, по ходу дела разваливаясь на части!

И если взглянуть на «скандал Валиевой» с единственно правильной – гуманистической точки зрения – что мы увидим? Уж точно не какие-то мышиные игры с допуском/недопуском; мы увидим вещь жуткую – что 15-летняя девочка, как выяснилось, принимает рецептурные препараты для поддержания деятельности своей сердечной мышцы, очевидно, потому, что иначе ее сердце просто уже не справляется с нагрузками, которые ей дают! А вся так называемая «благодарная публика» пропускает эту информацию мимо ушей, вообще не обращает на нее внимания – и это и есть самое страшное.

«Я получаю чудовищное эстетическое наслаждение, когда смотрю выступления Валиевой» – заходятся разного рода «эстеты», живописуя свой восторг от ее «гениального катания». Хочется спросить – а это ничего, что в процессе данного гениального катания девочка немножко умирает? Или это пустяки, поскольку ФУНКЦИЯ данной девочки – это как раз УДОВЛЕТВОРЯТЬ ЭСТЕТА, а ее последующая возможная смерть – не более чем рабочие издержки?

Тут мы, кстати, приходим и к изначальному смыслу такого занятия, как «борьба с педофилией» – видимо, и тут не повредит прогуляться к истокам. Почему педофилия до такой степени не одобряется в цивилизованном обществе? Кто-то ведь искренне полагает, что «из-за секса» просто как такового, поскольку секс – это типа в принципе крайне неблагонадежное занятие, и детям его знать нельзя! Однако, если мы опять посмотрим на это с единственно правильной, то есть гуманистической точки зрения – мы поймем, что педофилия строго карается во всем мире прежде всего потому, что детский организм не приспособлен для занятия сексом, и любой «детский секс» чреват разрывами и травмами, в том числе, конечно же, психологическими, многие из которых придется лечить потом чуть ли не всю жизнь.

Педофил ужасен и мерзок как раз тем, что он, ставя во главу угла СВОЁ удовольствие, не обращает внимания, не считает нужным замечать, как и до какой степени он травмирует РЕБЕНКА – того, кого он якобы «любит». И в связи с этим: наблюдение за «гениальными прокатами и прыжками» ДЕТЕЙ, плюя на то, что они надрывают свой организм, действуя за пределами его возможностей – что это, как не та же самая педофилия, которая, по идее, должна караться так же, как и педофилия «натуральная»?

Ради войны искажаются все понятия, точнее – из них изгоняется человеческое измерение. И, как и положено на войне – торжествуют некрофилы. Некрофил видит в ребенке не живую душу, а инструмент, не более того. Уж для чего использует ребенка некрофил – для удовлетворения своей похоти или своего эстетства – не так важно, на мой взгляд.

Реальная антидопинговая борьба как раз должна заключаться в том, чтобы спасать детей от тех, кто готов их убивать ради чего бы то ни было – будь то «олимпийские идеалы», «честь Родины» или просто «много-много бабла». Спасти, для начала, Валиеву от Тутберидзе… возможно, ее еще можно спасти.