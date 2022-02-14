 

Путин на встречах с Шойгу и Лавровым держал их на расстоянии за многометровым столом

14.02.2022, 20:36, Новости дня
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Путин принял министров по очереди. Каждый из них сидел на одном и том же месте – удаленном от места, где сидел президент РФ.

Российский блогер Рустем Адагамов опубликовал в Twitter скриншоты эфира телеканала “Россия 24”, на которых видно, что Путин держит Шойгу и Лаврова на расстоянии.

Фото: Рустем Адагамов / Twitter

Контекст:

Аналогичная ситуация произошла 7 февраля, когда Путина и президента Франции Эммануэля Макрона на встрече в Москве разделял шестиметровый стол. Фотографии с переговоров стали поводом для множества мемов и фотожаб.

За неделю до того, 1 февраля, Путин встречался с венгерским премьером Виктором Орбаном, и они сидели за тем же большим столом, а также поднимали бокалы с шампанским, стоя через всю комнату друг от друга.

Через три дня после встречи с Макроном российский лидер принял президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Как свидетельствуют фотографии Кремля, они обменялись рукопожатием и сидели рядом друг с другом, разделенные лишь небольшим журнальным столиком.

Путин привит от коронавируса. Несмотря на это, СМИ неоднократно писали, что россиянам, которые контактируют с ним на различных мероприятиях, приходится предварительно выдерживать карантин. В частности, провели неделю в карантине и без тренировок призеры Олимпиады в Токио, несмотря на то, что некоторым из них надо было готовиться к другим соревнованиям.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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